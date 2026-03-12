BAS bevestigt uitspraak: KV Kortrijk krijgt forfaitzege tegen Seraing
Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de eerdere beslissing van de Disciplinaire Raad bevestigd in de zaak rond de wedstrijd tussen Seraing en KV Kortrijk in de Challenger Pro League. Het duel kon op 21 februari niet worden gespeeld. De forfaitzege blijft zo definitief toegekend aan KVK.
De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) besloot midden maart om een forfaitoverwinning toe te kennen aan KV Kortrijk voor de wedstrijd op bezoek bij Seraing. Zo'n anderhalf uur voor aanvang van deze partij brak een brand uit in het Stade du Pairay. Eerst werd de aftrap nog een halfuur uitgesteld - beide teams warmden twee keer op - maar uiteindelijk bleek dat de veiligheid niet verzekerd kon worden en werd de wedstrijd geannuleerd. Seraing moest ook zo'n 1.000 euro schadevergoeding betalen aan de West-Vlaamse ploeg, die nog in volle promotiestrijd zit, voor de onnodige transportkosten.
64 punten
De Luikenaars gingen "na een grondige analyse van de situatie" in beroep bij het BAS, dat de beslissing van de Disciplinaire Raad nu dus bevestigt. De Kerels tellen zo in de stand op de tweede plaats met zekerheid 64 punten, vier meer dan Beerschot op de derde plaats.
Er staan nog twee speeldagen op de planning, de top twee stijgt rechtstreeks naar eerste klasse.