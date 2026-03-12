De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) besloot midden maart om een forfaitoverwinning toe te kennen aan KV Kortrijk voor de wedstrijd op bezoek bij Seraing. Zo'n anderhalf uur voor aanvang van deze partij brak een brand uit in het Stade du Pairay. Eerst werd de aftrap nog een halfuur uitgesteld - beide teams warmden twee keer op - maar uiteindelijk bleek dat de veiligheid niet verzekerd kon worden en werd de wedstrijd geannuleerd. Seraing moest ook zo'n 1.000 euro schadevergoeding betalen aan de West-Vlaamse ploeg, die nog in volle promotiestrijd zit, voor de onnodige transportkosten.