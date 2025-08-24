Barcelona komt op 5 november: ontdek hier de volledige kalender van Club Brugge in de Champions League
© Belga
De stormloop op tickets kan beginnen. Zaterdagmiddag maakte de UEFA alle speeldata bekend voor de League Phase van de Champions League. Club Brugge opent op 18 september in eigen huis tegen Monaco, op 20 januari volgt de verre trip richting Kazachstan.
De volledige kalender van Club Brugge:
- 18 september 2025, 18.45 uur: Club Brugge - AS Monaco
- 30 september 2025, 18.45 uur: Atalanta - Club Brugge
- 22 oktober 2025, 21.00 uur: Bayern München - Club Brugge
- 5 november 2025, 21.00 uur: Club Brugge - Barcelona
- 26 november 2025, 21.00 uur: Sporting - Club Brugge
- 10 december 2025, 21.00 uur: Club Brugge - Arsenal
- 20 januari 2026, 16.30 uur: Kairat Almaty - Club Brugge
- 28 januari 2026, 21.00 uur: Club Brugge - Olympique de Marseille
Berre Uyttenhove