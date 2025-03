De Kortrijkse derby in de 1e Nationale van het volleybal leverde vrijdagavond een verrassende uitslag op. Balti Kortrijk, dat eerder deze week aankondigde volgend seizoen niet meer in Nationale 1 uit te komen, wist koploper Marke Webis te verslaan met 3-2. Een onverwachte opsteker voor de thuisploeg, die als negende in het klassement stond.