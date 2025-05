Cercle Brugge heeft zich definitief verzekerd van een plek in de eerste klasse voor volgend seizoen, maar het seizoen was allesbehalve eenvoudig. Na een Europese overwintering volgde een harde strijd om het behoud. Nu die opdracht voltooid is, is het tijd om terug te blikken. In onderstaande video nemen spelers, staf en fans de balans op van een bewogen seizoen en blikken ze vooruit op wat de toekomst met Bernd Storck zal brengen.