De Kattekoers in en rond Ieper is een van de mooiste beloftenwedstrijden van ons land. De organisatie had besloten dat het rugnummer 37, dat van de onlangs overleden Milan Bral, niet door een andere renner mocht worden ingenomen. Het was uiteindelijk de Ier Cameron Rogers van Ineos die wist te winnen.
Het parcours bevatte meerdere keren de Kemmelberg en het was daar dat de koers openbrak. De eerste beklimming zorgde onmiddellijk voor een afscheiding: negen beloften gaan ervandoor met één Belg, namelijk Mats Van den Eynde, en Michael Ben Wiggins, zoon van Sir Bradley. Bij de tweede keer Kemmel spatte de kopgroep uiteen. Het zijn Nicolas Mileso van Ineos en Halvor Dolven van Lotto die de twee sterksten waren.
Een achtervolgend groepje kon dan de aansluiting maken en het was Milesi die een uitval deed. Hij leek het te gaan halen, maar in de laatste kilometer haalt het peloton hem toch nog in. Uiteindelijk zijn het de Australiër Cameron Rogers van Ineos en de Ier Seth Dunwoody van Bahrain-Victorious die sprintten voor de zege. Na een fotofinish werd Rogers uitgeroepen tot winnaar.