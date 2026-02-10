“Atletico is meester in resultaat halen, maar wij zijn ook niet stom”: Club-coach Ivan Leko over match tegen Atletico Madrid
Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Atletico Madrid in de Playoff ronde van de Champions League. Trainer Ivan Leko gaat resoluut voor de overwinning, maar zit wel met aanvallende problemen. Carlos Forbs lijkt niet speelklaar te zijn door een voetblessure, ook Tzolis en Vermant zijn niet 100 procent.
Atletico blaast warm en koud dit seizoen. Vierde in La Liga, maar afgelopen weekend wel verloren van staartploeg Rayo Vallecano, drie dagen nadat de mannen van Simeone Barcelona in de beker hadden afgedroogd met 4-0.
"Al jaren weten zij hoe ze een resultaat moeten spelen, zeker in bekerwedstrijden", vertelt trainer Ivan Leko. "Morgen is toch bijna een bekerwedstrijd. Ze weten hoe ze die moeten spelen, en ze zijn meesters in resultaat halen. Maar wij zijn ook niet stom. Mijn jongens spelen ook al jaren Champions League, met heel wat stress. Ik heb vertrouwen en ben benieuwd om mijn ploeg tegen zo'n opponent te zien spelen."
"Geen gelijkspel"
Voetballer van Club Brugge, Kyriani Sabbe, denkt dat Atletico defensief veel sterker is dan Barcelona. "Barcelona nam een risico met de hoge lijn en wij hebben daar goed op ingespeeld. Morgen verwachten wij niet dat wij die ruimtes in de rug gaan kunnen bespelen. We gaan andere oplossingen en kwaliteiten op het veld moeten vinden."
Atletico heeft het moeilijk buitenshuis, het eigen Estadio Metropolitano is een oninneembare burcht, dus is morgen een gelijkspel voor Club niet voldoende. "Nee. Dat is duidelijk", vertelt Leko verder. "We bereiden de wedstrijd voor om die te winnen. Ik zal niet tekenen voor een gelijkspel." Als Club voorbij Atletico raakt, wachten Tottenham of Liverpool in de achtste finales.