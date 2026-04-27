Arjen Livyns voor het eerst naar de Giro
De 31-jarige Waregemnaar mag zich opmaken voor zijn eerste deelname aan de Giro d’Italia. Hij is vandaag opgenomen in de selectie van XDS Astana Team.
Livyns reed de voorbije twee seizoenen al de Vuelta a España, maar een deelname aan de Giro of de Tour de France ontbrak tot nu toe op zijn palmares. De renner wacht bovendien nog op zijn eerste profzege.
Sterke en ervaren ploeg rond Livyns
Bij Astana krijgt Livyns het gezelschap van onder meer Alberto Bettiol, die in 2021 een rit won in de Giro, en Diego Ulissi, goed voor acht ritzeges in de Italiaanse rittenkoers. Ook Christian Scaroni, vorig jaar nog ritwinnaar, maakt deel uit van de selectie.
De Giro start op vrijdag 8 mei in Bulgarije en eindigt drie weken later in Rome.
Axel Ballekens