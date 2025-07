"Ondertussen blijkt echter dat Jelle en zijn entourage de geldigheid van de optie willen betwisten om op die manier opnieuw aan tafel te kunnen gaan zitten. Wij wensen niet mee te gaan in die strijd en gaan voor spelers die met honderd procent volle goesting onze rood-witte kleuren willen verdedigen. We bedanken Jelle voor de vier mooie jaren op de Bosuil en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière!"

Antwerp nam Bataille in 2021 over van Oostende. Hij droeg in 154 wedstrijden het shirt van de Great Old. Daarin scoorde hij twee doelpunten en deelde hij twaalf assists uit. In 2023 hielp hij Antwerp aan de titel en aan bekerwinst.