Meurisse maakte in 2021 de overstap van Circus-Wanty Gobert naar het toenmalige Alpecin-Fenix. Bij de ploeg van de broers Roodhooft verzamelde hij in 2021 zijn vijfde en tot dusver laatste profzege in de Ronde van Veneto. Begin deze maand eindigde hij nog als tiende in de Clasica San Sebastian.

"Ik kan een behoorlijk resultaat voor mezelf behalen, maar ik zal geen grote koersen winnen", zegt Meurisse eerlijk. "Ik kan anderen helpen grote koersen te winnen, zoals ik de afgelopen jaren heb gedaan met Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen. Ik wil een teamleider als Tom op dezelfde manier helpen."