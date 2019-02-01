22°C
Alpe­cin-Deceu­nin­ck ziet Xan­dro Meu­ris­se vol­gend sei­zoen naar Q36.5 vertrekken

Xandro Meurisse heeft met Q36.5 Pro Cycling Team een nieuwe werkgever voor volgend seizoen gevonden. De 33-jarige West-Vlaming zwaait Alpecin-Deceuninck na vijf seizoenen uit en ondertekende bij Q36.5 een tweejarig contract.

"Ik volg het team al sinds de oprichting in 2023, omdat mijn goede vriend Tom Devriendt er deel van uitmaakte", reageert Meurisse. "Hij is altijd erg positief geweest over de opzet en van buitenaf gezien ziet het er professioneel en over het algemeen erg goed uit. Met Tom Pidcock hebben ze een fantastische leider. Ik kan niet wachten om het team vanaf volgend jaar van binnenuit te ervaren. Het is mijn eerste niet-Belgische team, dus dat is iets nieuws om naar uit te kijken."

"Anderen helpen aan overwinning"

Meurisse maakte in 2021 de overstap van Circus-Wanty Gobert naar het toenmalige Alpecin-Fenix. Bij de ploeg van de broers Roodhooft verzamelde hij in 2021 zijn vijfde en tot dusver laatste profzege in de Ronde van Veneto. Begin deze maand eindigde hij nog als tiende in de Clasica San Sebastian.

"Ik kan een behoorlijk resultaat voor mezelf behalen, maar ik zal geen grote koersen winnen", zegt Meurisse eerlijk. "Ik kan anderen helpen grote koersen te winnen, zoals ik de afgelopen jaren heb gedaan met Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen. Ik wil een teamleider als Tom op dezelfde manier helpen."

Belga
