"Het was vandaag zaak om niet te veel aan de vermoeidheid te denken, goed mee te schuiven. Dat is fantastisch gelukt. De jongens hebben mij in een perfecte positie afgezet. Ik kon mooi meeschuiven, om dan in de laatste 50 meter erover te gaan. Ik kan niet méér tevreden zijn over hoe het gelopen is."

De afwezige Julien Watrin, een vaste waarde bij de Tornados die nu tegen teelbalkanker strijdt, was een bijkomende motivatie voor het team om tot het uiterste te gaan, legde Doom uit. "We waren enorm gemotiveerd door alles wat er met Julien gebeurd is. We wisten dat we hier iets konden doen en we wilden echt zo goed mogelijk voor hem lopen, voor hem vechten. Dat hebben we fantastisch gedaan vandaag."