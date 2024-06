Het Belgisch kwartet op de 4x400 meter gemengde aflossing moest aan de bak zonder de geblesseerde Cynthia Bolingo. In haar afwezigheid eindigden Jonathan Sacoor, Naomi Van den Broeck, Alexander Doom en Helena Ponette op de ondankbare vierde plaats. Geen eerste medaille dus voor België op de eerste dag van het EK. Alexander Doom snelde als derde loper naar de kop. Helena Ponette zakte terug naar de derde plaats en werd in het ultieme slot nog bijgehaald door de Nederlandse sneltrein Femke Bol, waardoor België net naast een medaille grijpt.



Alexander Doom bracht als derde loper het Belgische team van plaats drie naar de leiding. "Uiteraard is het gevoel wat dubbel", gaf de indoorwereldkampioen uit Roeselare toe. "We hadden graag een medaille gewonnen maar we halen ook een record, dat is niet slecht voor een eerste wedstrijd met dit team. Ik ben heel tevreden over mijn wedstrijd. Ik wist dat ik heel snel moest gaan om een gat te slaan. Ik denk dat ik mijn taak heb volbracht (hij liep 44.16). Jammer dat we op enkele meters strandden. Die medaille blijft een doel voor de Spelen."