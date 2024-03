Alexander Doom plaatste zich met de snelste tijd van alle deelnemers voor de finale. Daarin moest hij het wel opnemen tegen de olympische en wereldkampioen op de 400 meter horden, de Noor Karsten Warholm. De West-Vlaming start in de buitenste baan, naast de taaie concurrent.

Eenmaal de lopers halverwege de race allemaal in de binnenbocht samenkomen, nestelt Doom zich in het spoor van Warholm. Na de laatste bocht lijkt hij op weg naar een zilveren medaille. In de laatste meters schudt Doom nog een ultieme versnelling uit zijn benen en haalt hij de Noor voor de streep in.