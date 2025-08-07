De 22-jarige Segaert zal bij Bahrain-Victorious vooral werk maken van de voorjaarklassiekers en ook de klassementsrenners ondersteunen in rittenkoersen.

"Alec is een jonge renner met een groot potentieel en we zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol voor ons zal spelen in zowel de klassiekers als in het ondersteunen van onze klassementsambities", reageert Managing Director Milan Erzen.