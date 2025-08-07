Alec Segaert ruilt de Belgische wielerploeg Lotto volgend jaar in voor Bahrain-Victorious, zo maakte de Bahreinse WorldTour-formatie maandag bekend op zijn website.
De 22-jarige Segaert zal bij Bahrain-Victorious vooral werk maken van de voorjaarklassiekers en ook de klassementsrenners ondersteunen in rittenkoersen.
"Alec is een jonge renner met een groot potentieel en we zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol voor ons zal spelen in zowel de klassiekers als in het ondersteunen van onze klassementsambities", reageert Managing Director Milan Erzen.
"Ideale volgende stap"
Zelf ziet Segaert in zijn overstap dan weer de ideale stap voor zijn verdere ontwikkeling. "Team Bahrain-Victorious is de ideale volgende stap in mijn persoonlijke ontwikkeling als World Tour-renner. Het team is professioneel en ambitieus. Dat ben ik ook en ik hoop dat deze overstap mij zal helpen om de nieuwe doelstellingen in mijn carrière te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier voor de klassiekers goed zal passen en dat ik voor de klassementsrenners een waardevolle toevoeging zal zijn in de rittenkoersen."
"Ik hoop dat deze overstap mij zal helpen om de nieuwe doelstellingen in mijn carrière te bereiken."
Segaert maakte vanaf februari 2023 permanent deel uit van het ProTeam van Lotto. In Belgische loondienst won hij vorig seizoen de tijdrit in de Renewi Tour (2.UWT) en de Grand Prix Criquielion (1.1). De Europese beloftenkampioen tegen de klok stond ook tijdens de laatste drie edities van het BK tijdrijden op het podium.