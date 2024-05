Het is nu ook officieel: Vincent Euvrard zal volgend seizoen niet langer trainer zijn bij Zulte Waregem. Hij heeft gekozen voor een andere uitdaging, laat Esevee weten. Euvrard is al langer gelinkt aan FC Dender, sinds Timmy Simons daar weg is. Een opvolger is er nog niet, maar de onderhandelingen zijn ver gevorderd, zegt de club.