De 84-jarige Jozef Lazou uit Waregem pakt goud op het EK gewichtheffen voor Masters. Dat is een kampioenschap voor atleten ouder dan 35 jaar. De Waregemnaar tilde vijftig kilo is zo Europees Kampioen in de leeftijdscategorie voor tachtigjarigen.
Het EK Masters gewichtheffen is een jaarlijks kampioenschap, dat dit jaar in Waregem plaatsvond. Jozef Lazou kon dus winnen voor eigen stad. "Ik wist al van bij de eerste hefbeurt dat ik goud kon pakken, omdat ik ook mijn tegenstanders al had zien heffen. Heel mooi dat dat nu in mijn eigen stad kan." Na dit EK denkt hij nog niet aan stoppen, want volgend jaar doet hij mee aan het wereldkampioenschap in Japan.
“Ik wist al van bij de eerste hefbeurt dat ik goud kon pakken, omdat ik ook mijn tegenstanders al had zien heffen. Heel mooi dat dat nu in mijn eigen stad kan.”
Jozef werd de afgelopen jaren al een paar keer wereldkampioen. Zijn club wou daarom het EK absoluut naar Waregem halen. "Hij heeft onze club grootgemaakt, ook het gewichtheffen in België. Het is leuk dat we hem in eigen stad kunnen eren. Het is een hommage aan Jozef om in zijn stad eens aan vrienden en familie zijn kunsten te tonen", vertelt Tom Demunter, voorzitter van Krachtsport Waregem.