Het EK Masters gewichtheffen is een jaarlijks kampioenschap, dat dit jaar in Waregem plaatsvond. Jozef Lazou kon dus winnen voor eigen stad. "Ik wist al van bij de eerste hefbeurt dat ik goud kon pakken, omdat ik ook mijn tegenstanders al had zien heffen. Heel mooi dat dat nu in mijn eigen stad kan." Na dit EK denkt hij nog niet aan stoppen, want volgend jaar doet hij mee aan het wereldkampioenschap in Japan.