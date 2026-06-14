32°C
Aanmelden
Sport
Waregem

84-jari­ge Ware­gem­naar pakt goud op het EK gewicht­hef­fen voor Masters

Jozef Lazou

De 84-jarige Jozef Lazou uit Waregem pakt goud op het EK gewichtheffen voor Masters. Dat is een kampioenschap voor atleten ouder dan 35 jaar. De Waregemnaar tilde vijftig kilo is zo Europees Kampioen in de leeftijdscategorie voor tachtigjarigen. 

Het EK Masters gewichtheffen is een jaarlijks kampioenschap, dat dit jaar in Waregem plaatsvond. Jozef Lazou kon dus winnen voor eigen stad. "Ik wist al van bij de eerste hefbeurt dat ik goud kon pakken, omdat ik ook mijn tegenstanders al had zien heffen. Heel mooi dat dat nu in mijn eigen stad kan." Na dit EK denkt hij nog niet aan stoppen, want volgend jaar doet hij mee aan het wereldkampioenschap in Japan.

“Ik wist al van bij de eerste hefbeurt dat ik goud kon pakken, omdat ik ook mijn tegenstanders al had zien heffen. Heel mooi dat dat nu in mijn eigen stad kan.”

Jozef Lazou - kersvers Europees kampioen

Jozef werd de afgelopen jaren al een paar keer wereldkampioen. Zijn club wou daarom het EK absoluut naar Waregem halen. "Hij heeft onze club grootgemaakt, ook het gewichtheffen in België. Het is leuk dat we hem in eigen stad kunnen eren. Het is een hommage aan Jozef om in zijn stad eens aan vrienden en familie zijn kunsten te tonen", vertelt Tom Demunter, voorzitter van Krachtsport Waregem.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Niels Jonckheere
Gewichtheffen

Meest gelezen

Justine Ghekiere
Sport

Uniek aanzoek: wielerkampioene Justine Ghekiere vraagt vriendin ten huwelijk op Mont Ventoux
Belgische en Egyptische supporters kijken samen uit naar WK-match in Egyptisch hotel van Waregemnaar Christophe
Nieuws
Update

Waregemse hoteleigenaar in Egypte zet alles klaar voor Duivels duel: “België of Egypte, het leeft hier enorm”
Foto Aspiranten
Sport

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Laurens Goemaere

Club NXT aanvoerder, Laurens Goemaere, trekt richting Standard Luik
DIAZ Arena

Union Sint-Gillis wijkt voor Europese voorrondes uit naar Oostende
Charles Vanhoutte

Charles Vanhoutte ruilt Nice voor Feyenoord
Ruddervoorde 2026

Volg de Sint-Elooisprijs live bij Focus-WTV
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales op WTA Figueira Da Foz
Tim Merlier Baloise Belgium

Tim Merlier heeft snelste benen in Knokke-Heist
Aanmelden