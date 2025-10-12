De deelnemers reden in het donker over een technisch parcours van 29 of 38 kilometer met tal van verrassingen onderweg.

Een van de opvallendste passages was die door de kerk van Kortemark. De deelnemers reden via de hoofdingang naar binnen, langs het altaar en weer naar buiten onder het goedkeurend oog van een zuster die hen een symbolische zegen meegaf.

Ook de brandweerkazerne maakte deel uit van het parcours. Daar fietsten de deelnemers tussen brandweerwagens en zwaailichten door.