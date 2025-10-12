15°C
Sport
Kortemark

600 moun­tain­bi­kers rij­den s nachts door kerk en gebou­wen in Kortemark

Ruim 600 mountainbikers namen gisterenavond deel aan de MTB Night Ride in Kortemark. De tocht liep niet alleen over bospaden en privéterreinen, maar ook dwars door gebouwen. Ze fietsten onder andere door een café, een oud zwembad, een school en zelfs een kerk.

De deelnemers reden in het donker over een technisch parcours van 29 of 38 kilometer met tal van verrassingen onderweg.

Een van de opvallendste passages was die door de kerk van Kortemark. De deelnemers reden via de hoofdingang naar binnen, langs het altaar en weer naar buiten onder het goedkeurend oog van een zuster die hen een symbolische zegen meegaf.

Ook de brandweerkazerne maakte deel uit van het parcours. Daar fietsten de deelnemers tussen brandweerwagens en zwaailichten door.

Uitdagend en sfeervol

De nachtrit vraagt concentratie, zeker door de vele smalle passages en scherpe bochten. “Het is anders dan overdag,” vertelt een deelnemer. “Je moet veel meer opletten, maar dat maakt het ook spannend.”

Ondanks de moeilijkheidsgraad overheerst vooral de sfeer en de beleving. De tocht was rijkelijk voorzien van lichteffecten, muziek en sfeervolle tussenstops.

Groeiend succes

De MTB Night Ride in Kortemark blijft jaar na jaar groeien. Het evenement combineert sport, avontuur en gezelligheid. Hierdoor trekt het zowel beginnende als ervaren mountainbikers aan.

Met meer dan 600 deelnemers en een parcours vol verrassingen was ook deze editie een schitterend succes.

Mountainbike

