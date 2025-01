Dat seizoen in het shirt van Saint Louis was hét seizoen van Jan Ceulemans. "In de competitie kampioen geworden, 29 doelpunten en dan het Europees Kampioenschap waar we de finale hebben gespeeld: voor mij was dat een doorbraak," herinnert Jan Ceulemans zich. "En dat was dat jaar van Saint Louis."

Op dat moment speelt Hugo Broos nog in het Belle Vue-shirt. Drie jaar later stapt hij over naar het Saint Louis-kamp. "Toen ik in ’83 van Anderlecht naar Club Brugge kwam, dan moest ik de eerste maanden heel goed luisteren. Er werd alleen maar Brugs gepraat. Dat is nu uit de boze. Overal is het Engels de voertaal in de kleedkamers."