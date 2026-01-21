6°C
Sport
Brugge

40% kans om door te gaan: Club Brug­ge staat voor do or die’-match tegen Marseille

Morgenavond valt het doek over de League Phase in de Champions League voetbal. Club Brugge heeft nog een reële kans om door te stoten naar de play-offronde, in een 'alles of niets'-match tegen Marseille. 

Blauw-zwart ontvangt op de achtste en laatste speeldag het Franse Marseille. Het team van Ivan Leko staat voorlopig 27e in de tussenstand en heeft een overwinning nodig om met 10 punten de top 24 te kunnen halen. En dan nog hebben de Bruggelingen hun lot niet in eigen handen en wordt het afwachten wat op de andere velden gebeurt. 

Zo is het hopen op puntenverlies van bijvoorbeeld Kopenhagen (op Barcelona), PSV (thuis tegen Bayern München) of Monaco (thuis tegen Juventus). Bij een gelijkspel komt Club op 8 punten en heeft het nog een minieme kwalificatiekans. Een gespecialiseerd databureau heeft berekend dat Club zo'n 40% kans heeft om verder te gaan.

Vorig seizoen bereikte Club Brugge de tussenronde op het nippertje als 24e met 11 punten. Daarin schakelde het Atalanta uit om vervolgens in de achtste finales tegen Aston Villa te stranden.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Belga
Club Brugge Champions League

