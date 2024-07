Verwilt is 24 jaar en rijdt voor de ploeg Tarteletto-Isorex. De 20-jarige Hulsmans mag zich de jongste van het podium noemen. De deelnemers legden 14 rondes van ruim 11 kilometer of in totaal 156 kilometer rond Wingene af. Vzw Wingene For Cycling organiseerde de wedstrijd voor de vierde keer. Jarne Van de Paar, die dit jaar voor Lotto Dstny de GP Jean-Pierre Monseré won, prijkt onder andere op de erelijst.