Dat komt neer op gemiddeld 875 vrijworpen per uur, of ongeveer één worp om de vier seconden. “Het gaat deze keer niet alleen om uithouding, maar vooral ook om precisie”, zegt Bonne. “Ik moet 85 tot 90 procent van mijn shots blijven scoren om op recordkoers te blijven.”

De uitdaging start zondag om 20.00 uur, meteen na de halve finale van de Beker van België tussen BC Oostende en Antwerp Giants. Daardoor kan het publiek de recordpoging van dichtbij volgen.