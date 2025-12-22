21.002 vrijworpen in 24 uur: Matthieu Bonne klaar voor nieuwe wereldrecordpoging
Ultraduursporter Matthieu Bonne start zondagavond aan een nieuwe wereldrecordpoging. In 24 uur tijd wil hij minstens 21.000 vrijworpen met een basketbal binnengooien. De recordpoging begint na de halve finale van de Beker van België tussen BC Oostende en Antwerp Giants.
Zondagavond begint in de Coretec Dôme in Oostende een opvallende wereldrecordpoging. Matthieu Bonne probeert er in 24 uur tijd zoveel mogelijk vrijworpen te scoren. Het huidige record staat op 21.001 op naam van Matt Bostic. De Amerikaan zette het record in oktober 2024 op zijn naam. Wil Bonne dat overnemen, dan moet hij dus minstens 21.002 keer raak gooien.
“Ik moet 85 tot 90 procent van mijn shots blijven scoren om op recordkoers te blijven.”
Dat komt neer op gemiddeld 875 vrijworpen per uur, of ongeveer één worp om de vier seconden. “Het gaat deze keer niet alleen om uithouding, maar vooral ook om precisie”, zegt Bonne. “Ik moet 85 tot 90 procent van mijn shots blijven scoren om op recordkoers te blijven.”
De uitdaging start zondag om 20.00 uur, meteen na de halve finale van de Beker van België tussen BC Oostende en Antwerp Giants. Daardoor kan het publiek de recordpoging van dichtbij volgen.
"Concentratie is altijd moeilijk geweest"
Bonne is geen onbekende in de wereld van extreme sportprestaties. “Twee jaar geleden heb ik 61 uur non-stop gezwommen in zee”, vertelt hij. “Mijn schouders kunnen dit fysiek wel aan. De grootste uitdaging wordt de concentratie, zeker wanneer de vermoeidheid toeslaat.”
Daarbij speelt ook zijn persoonlijke achtergrond een rol. “Bij mij is op jonge leeftijd ADHD vastgesteld. Concentratie is altijd al moeilijk geweest. Net daarom is deze combinatie van uithouding en precisie zo’n grote uitdaging.”