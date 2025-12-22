4°C
Aanmelden
Sport
Oostende

21.002 vrij­wor­pen in 24 uur: Mat­thieu Bon­ne klaar voor nieu­we wereldrecordpoging

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Ultraduursporter Matthieu Bonne start zondagavond aan een nieuwe wereldrecordpoging. In 24 uur tijd wil hij minstens 21.000 vrijworpen met een basketbal binnengooien. De recordpoging begint na de halve finale van de Beker van België tussen BC Oostende en Antwerp Giants.

Zondagavond begint in de Coretec Dôme in Oostende een opvallende wereldrecordpoging. Matthieu Bonne probeert er in 24 uur tijd zoveel mogelijk vrijworpen te scoren. Het huidige record staat op 21.001 op naam van Matt Bostic. De Amerikaan zette het record in oktober 2024 op zijn naam. Wil Bonne dat overnemen, dan moet hij dus minstens 21.002 keer raak gooien. 

“Ik moet 85 tot 90 procent van mijn shots blijven scoren om op recordkoers te blijven.”

Matthieu Bonne

Dat komt neer op gemiddeld 875 vrijworpen per uur, of ongeveer één worp om de vier seconden. “Het gaat deze keer niet alleen om uithouding, maar vooral ook om precisie”, zegt Bonne. “Ik moet 85 tot 90 procent van mijn shots blijven scoren om op recordkoers te blijven.”

De uitdaging start zondag om 20.00 uur, meteen na de halve finale van de Beker van België tussen BC Oostende en Antwerp Giants. Daardoor kan het publiek de recordpoging van dichtbij volgen.

"Concentratie is altijd moeilijk geweest"

Bonne is geen onbekende in de wereld van extreme sportprestaties. “Twee jaar geleden heb ik 61 uur non-stop gezwommen in zee”, vertelt hij. “Mijn schouders kunnen dit fysiek wel aan. De grootste uitdaging wordt de concentratie, zeker wanneer de vermoeidheid toeslaat.”

Daarbij speelt ook zijn persoonlijke achtergrond een rol. “Bij mij is op jonge leeftijd ADHD vastgesteld. Concentratie is altijd al moeilijk geweest. Net daarom is deze combinatie van uithouding en precisie zo’n grote uitdaging.”

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Matthieu Bonne

Meest gelezen

Bk beachrace
Sport

Timothy Dupont sprint naar Belgische titel op strand van Middelkerke
Ludo Depoortere
Sport

Ludo Depoortere uit Geluwe loopt honderdduizendste kilometer: “Stoppen? Nog lang niet”
Knack
Sport

Geen bekerfinale voor Knack Roeselare na verlies tegen Maaseik, Menen wel geplaatst na zege tegen Borgworm

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club Brugge dec 2025

Hayen debuteert bij Genk met doelpuntrijke nederlaag tegen ex-team Club Brugge
Club brugge

Club-Bruggespelers fuiven er op los in ludiek kerstfilmpje
Belgaimage 150986133

Superprestige Heusden-Zolder: Michael Vanthourenhout is "blij met podiumplaats"
Sandrine Tas - schaatsen

Vier West-Vlaamse snelschaatsers naar Winterspelen in Italië
Hayen bij genk

Amper 2 weken na ontslag bij Club Brugge: KRC Genk stelt Nicky Hayen aan als hoofdcoach
Cercle Brugge dec 2025

Cercle Brugge pakt in kelderkraker tegen OHL eerste competitiezege in vier maanden tijd
Aanmelden