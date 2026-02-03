125 jaar voetbal in Kortrijk is een aaneenschakeling van hoge toppen en diepe dalen, een beetje zoals het echte leven dus. Wij praten met de mannen die het allemaal hebben meegemaakt. Freddy Seys bijvoorbeeld, maker van het allereerste doelpunt van de fusieclub KV Kortrijk, en boegbeelden Maxim Vandamme, Piet Timmerman en Kristof D'Haene. Maar ook met ex-voorzitter Joseph Allijns, die samen met Bo Braem de club van de ondergang redde in het begin van de 21ste eeuw, en met Hein Vanhaezebrouck, de trainer met de grootste impact op de Veekaa.