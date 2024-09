Voor Concertgebouw Brugge op ’t Zand verzamelden zich tientallen jongeren om hun skatetalenten te tonen. Met zowel beginnende skaters die eenvoudige tricks oefenden als meer ervaren jongeren die met indrukwekkende sprongen over het plein raasden. Iedereen die voorbijloopt is aangenaam verrast door het jonge talent en blijft even staan om te kijken of snel een foto of video te maken. Skateboarden blijft zowel jong als oud fascineren. Deze bruisende activiteit vormde de perfecte inleiding tot de voorstelling SKATEPARK, die later op de avond in de uitverkochte zaal van Concertgebouw Brugge zou plaatsvinden.