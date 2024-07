De Zwaantjes roller Club heeft al heel wat kampioenen voortgebracht. Denk maar aan Britta Vantournhout, Kwinten, Siemen en Sandrine Tas. Sandrine was al twee keer wereldkampioen. Na een kampioenschap kent de club telkens een boost. “We zien na een EK dat het ledenaantal stijgt. In aanloop naar het kampioenschap is er altijd meer beleving en aandacht voor de sport en dat heeft een invloed op de recreanten die langskomen.”

Ook nu hoopt de voorzitter dat het thuisvoordeel de eigen atleten kan helpen. “We hopen dat enkele Zwaantjes de selectie van de Belgische ploeg zullen halen. Op dit moment hebben we zeker bij de juniors toppers waarvan we hopen dat ze een medaille zullen halen op het EK. Voor hen zou het echt wel een thuismatch worden en dat speelt zeker in hun voordeel. Elke piste is wel ongeveer hetzelfde, maar het is toch niet helemaal hetzelfde. We hebben hier in mei nog maar een nieuwe toplaag gelegd. Als je kijkt op de recordlijst, dan zijn er enkele in Zandvoorde gereden, het moet dus toch zijn dat we één van de beste pistes hebben. Bart Swings, heeft dat ook al gezegd. De vorm ligt perfect, er zitten geen hobbels in. Elk detail speelt mee op zo’n moment.”