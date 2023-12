December Dance investeert voor het festival deels in carrières in eigen land. Lisa Vereertbrugghen stoomde zich via het project Dans in Brugge klaar voor een wereldpremière van haar voorstelling 'While we are here'. De Brusselse Zoë Demoustier was zaterdagavond met haar choreografie aan de beurt in de Stadsschouwburg. De oude en de jonge generatie - de jongste danseres gaat nog naar de kleuterschool - kruisen elkaar op hun levensweg over het podium. Dat leidt tot speelse momenten maar ook gevoelige situaties. Kinderen waren ook welkom in het publiek en keken geboeid naar hun leeftijdsgenoten.