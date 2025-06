Zwemmen in open water wordt door de Vlaamse overheid gepromoot, maar vaak is de wisselende waterkwaliteit de reden om dat niet toe te laten. Brugge zet daarom in op het project Waterwijs. “De reien zijn een levensadres van Brugge, en we willen iedereen laten genieten van de waterkwaliteit en schoonheid. Brugge investeert met het project Waterwijs en met Europese steun, intensief in dit verhaal, dat we tijdens Urban Swim graag toelichten”, klinkt het bij Franky Demon, schepen van Openbaar Domein.