Zwem­men in Brug­ge vol­gen­de zomer in Lan­ge­rei en niet aan Coupure

© Stad Brugge

In Brugge zal je vanaf volgende zomer kunnen zwemmen in de Reien aan de Langerei en dus niet meer aan de Coupure. Dat heeft het schepencollege beslist.

De zwemzone aan de Coupure ging begin juli al dicht door blauwalgen, en ging daarna niet meer open. De waterkwaliteit aan de Langerei zou beter zijn. 

Er komen ook mobiele pontons om het water in te kunnen, en die zijn volgens de stad goedkoper dan een vaste constructie. 

De beslissing om te verhuizen zat er al aan te komen, na klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast.

