De zwemzone aan de Coupure ging begin juli al dicht door blauwalgen, en ging daarna niet meer open. De waterkwaliteit aan de Langerei zou beter zijn.

Er komen ook mobiele pontons om het water in te kunnen, en die zijn volgens de stad goedkoper dan een vaste constructie.

De beslissing om te verhuizen zat er al aan te komen, na klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast.