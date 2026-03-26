Zwem­bad Ware­gem moet regels rond zwem­kle­dij her­be­kij­ken na klacht: dit leidt tot discriminatie”

Het verbod op loszittende en lichaamsbedekkende zwemkledij in het zwembad van Waregem Sport is discriminerend. Dat oordeelt de Geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut na een klacht van een moslima.

De klacht dateert van de zomer van 2024. Een moslima wilde in het zwembad van Waregem Sport zwemmen in aangepaste, lichaamsbedekkende kledij die aansluit bij haar geloofsovertuiging. Dat werd geweigerd omdat het zwembad enkel nauw aansluitende zwemkledij toelaat.

Volgens Waregem Sport is die regel nodig om de veiligheid en hygiëne in het zwembad te garanderen. Zo zijn bijvoorbeeld wetsuits wel toegestaan, maar loszittende kledij niet.

Discriminatie op basis van geloof

De Geschillenkamer oordeelt nu dat die regel in de praktijk leidt tot discriminatie op basis van geloof. Door het verbod kan de vrouw niet zwemmen in kledij die voor haar belangrijk is vanuit haar overtuiging.

Hoewel de doelstellingen van het zwembad – veiligheid en hygiëne – volgens de Geschillenkamer terecht zijn, is een algemeen verbod op loszittende zwemkledij niet nodig om die doelen te bereiken. Aangepaste, lichaamsbedekkende zwemkledij uit geschikt materiaal kan volgens het oordeel wel degelijk voldoen aan de hygiënische normen.

Aanbeveling om reglement aan te passen

Daarnaast is er volgens de Geschillenkamer ook geen bewijs dat zulke kledij minder veilig zou zijn dan andere toegelaten zwemkledij. Het zwembad kan bovendien zelf controleren of de zwemkledij aan de voorwaarden voldoet.

Om de situatie recht te zetten, krijgt Waregem Sport de aanbeveling om het reglement aan te passen en ook deels loszittende, lichaamsbedekkende zwemkledij toe te laten.

