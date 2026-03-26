De klacht dateert van de zomer van 2024. Een moslima wilde in het zwembad van Waregem Sport zwemmen in aangepaste, lichaamsbedekkende kledij die aansluit bij haar geloofsovertuiging. Dat werd geweigerd omdat het zwembad enkel nauw aansluitende zwemkledij toelaat.

Volgens Waregem Sport is die regel nodig om de veiligheid en hygiëne in het zwembad te garanderen. Zo zijn bijvoorbeeld wetsuits wel toegestaan, maar loszittende kledij niet.