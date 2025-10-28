Het zwembad moest gisterenmiddag al onverwacht de deuren sluiten toen het probleem werd vastgesteld. De herstelling vraagt meer tijd dan voorzien, waardoor het zwembad minstens nog één dag dicht blijft.

Het gebouw kampt al langer met technische mankementen. Het huidige zwembad is oud en wordt regelmatig geplaagd door storingen. Ondertussen bouwt de stad naast de bestaande site een gloednieuw zwembad, dat in juni 2027 de deuren moet openen.