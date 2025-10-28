15°C
Ieper

Zwem­bad Ieper blijft dicht door tech­nisch probleem

Het stedelijk zwembad van Ieper blijft ook vandaag gesloten door een technisch defect aan het verwarmingssysteem. Door een lek kan het water niet op temperatuur worden gebracht, waardoor zwemmen voorlopig niet mogelijk is.

Het zwembad moest gisterenmiddag al onverwacht de deuren sluiten toen het probleem werd vastgesteld. De herstelling vraagt meer tijd dan voorzien, waardoor het zwembad minstens nog één dag dicht blijft.

Het gebouw kampt al langer met technische mankementen. Het huidige zwembad is oud en wordt regelmatig geplaagd door storingen. Ondertussen bouwt de stad naast de bestaande site een gloednieuw zwembad, dat in juni 2027 de deuren moet openen.

Zwembad Ieper
Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zwembad

