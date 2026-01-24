Volgens schepen Yves Bracke laat tijdig ingrijpen toe om een plotse sluiting te vermijden en het bad veilig en toekomstgericht te houden.

De timing van de werken isbewust gekozen om de impact op schoolzwemmen en de zwemacademie te beperken. Daarnaast nemen ze ook het interieur en het aanbod onder handen, op basis van een gebruikersonderzoek bij bezoekers. Zwemmers kunnen nog tot eind mei 2026 terecht in De Alk; updates over de werken en de heropening volgen via de gemeentelijke kanalen.