Bane, de laatste band op het podium buiten stopt om 22.00 uur. Zo worden de buurtbewoners gespaard van nachtelijke gitaargeluiden. Binnen gaat het nog tot middernacht door met deathmetal band Fuming Mouth en de straight edge-band Earth Crisis.



Davy Bauwens, organisator, is blij dat de jongere generatie Ieperfest weet te vinden.Toch ligt de gemiddelde leeftijd van het publiek hoger dan bij andere festivals, omdat de muziekstijl steeds minder in trek is. "Zonder de nieuwe generatie zou het publiek over 20 jaar met kromme rug in de moshpit staan".



In tegenstelling tot andere festivals is er bijna geen troep te vinden. Om de impact op klimaat en milieu te beperken wordt sinds jaar en dag het servies afgewassen. Ook is er enkel veganistisch eten te vinden en zijn er droogtoiletten.



Daar waar de EHBO het op andere festivals vaak druk heeft met excessief middelengebruik of te dronken mensen, zitten de medewerkers op Ieperfest vooral te wachten. "De EHBO is er voornamelijk voor een verstuikte enkel of een bloedneus opgelopen in de moshpit", vertelt Bauwens.