De 32ste editie van het jaarlijkse Ieper Hardcore Fest heeft in de loop van het weekend ongeveer 2.500 bezoekers naar Ieper gelokt. Aan het station van Ieper kwamen fans van hardcore punkmuziek zoals steeds goed aan hun trekken. De Amerikaanse band Walls of Jericho mocht het festival afsluiten.
In totaal mocht de 32ste editie van het hardcore punkfestival ongeveer 2.500 toeschouwers verwelkomen aan het station van Ieper. "De opkomst mocht iets meer zijn, maar we blijven natuurlijk een undergroundfestival zonder de allergrootste toppers op de affiche", aldus medeorganisator Davy Bauwen. "De sfeer was weer heel goed en er waren zoals altijd ook geen incidenten."
Met ongeveer 900 bezoekers was zaterdag de absolute topdag, vooral dankzij Combust en het momenteel heel populaire Haywire. Als grootste blikvanger mocht Walls of Jericho zondagavond het festival afsluiten op het hoofdpodium.
Lokaal talent
Vrijdagnamiddag mocht de Gentse band Kritiek het hoofdpodium al openen, terwijl de Kortrijkzanen van Listed in de concertzaal als eerste aan bod kwamen. "We proberen altijd wat lokale bands de kans te geven om zich te tonen", besluit Davy Bauwen.
Wat is Ieperfest?
Sinds 1992 lokt Ieperfest liefhebbers van hardcore punk naar de kattenstad. Het driedaagse festival wordt nog steeds volledig door vrijwilligers georganiseerd. De organisatie heeft ook steeds veel aandacht voor mensenrechten en dierenrechten. Zo is het festival al van bij het prille begin 100 procent vegan.