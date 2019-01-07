In totaal mocht de 32ste editie van het hardcore punkfestival ongeveer 2.500 toeschouwers verwelkomen aan het station van Ieper. "De opkomst mocht iets meer zijn, maar we blijven natuurlijk een undergroundfestival zonder de allergrootste toppers op de affiche", aldus medeorganisator Davy Bauwen. "De sfeer was weer heel goed en er waren zoals altijd ook geen incidenten."

Met ongeveer 900 bezoekers was zaterdag de absolute topdag, vooral dankzij Combust en het momenteel heel populaire Haywire. Als grootste blikvanger mocht Walls of Jericho zondagavond het festival afsluiten op het hoofdpodium.