In Tielt is zondagmiddag een man uit Oostrozebeke zwaar gewond geraakt bij een ongeval met zijn motor. Het incident gebeurde rond 12 uur op de Mariënhovestraat, toen de motorrijder een afslaande wagen niet kon ontwijken.
De bestuurder van de Yamaha reed richting Meulebeke toen een auto linksaf sloeg. Vermoedelijk zag de automobilist de naderende motor over het hoofd. De motor kwam niet op tijd tot stilstand en de bestuurder schoof na de impact nog ongeveer 50 meter over het asfalt.
De man bleef bij bewustzijn, ondanks zware verwondingen. Hij werd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gebracht. De bestuurder van de auto, een man uit Meulebeke, bleef ongedeerd, maar was wel onder de indruk van het ongeval. Zijn wagen liep zware schade op en is vermoedelijk total loss.