Zwa­re rook­scha­de na brand in boot­ho­tel Ahoi in Kort­rijk, geen gewonden

In het boothotel Ahoi aan de Handelskaai in Kortrijk is zondagmorgen vroeg brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de restaurantruimte op het bovendek van het aangemeerde schip en veroorzaakte aanzienlijke schade. Er vielen geen gewonden.

Het brandalarm ging iets voor 6 uur af. Bij aankomst van de brandweer was er vooral sprake van hevige rookontwikkeling. Om het schip te betreden, moesten aan de voor- en achterzijde deuren worden geforceerd.  Naast brandschade zorgden rook en roet ook op het bovendek voor schade.

De slaapvertrekken benedendeks werden gecontroleerd, maar daar trof de brandweer niemand aan. Boothotel Ahoi, dat negen tweepersoonskajuiten telt, zal door de brand voorlopig gesloten blijven. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

Brand

