Op de oprit naar de E40 in Veurne verloor een vrachtwagen mazout wat de bocht naar de autoweg erg glad maakte. De brandweer werd ter plaatse gestuurd om de baan met detergenten te besproeien.

Even later verloor een wagen met een aanhangwagen met daarop een zware SUV wagen de controle over zijn voertuig waarbij de aanhangwagen los in de gracht naast de autoweg terechtkwam. Daarbij werd ook een lang stuk van een metalen vangrail uit de grond gerukt waardoor er heel wat aarde en slijk op het wegdek terecht kwam. Het ongeval gebeurde in de richting van Frankrijk tussen Veurne en Adinkerke. Er werd getakeld vanop een ventweg naast de autoweg en vanop de pechstrook waardoor de hinder op de autoweg niet zo groot was.