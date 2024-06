Burgemeester Talpe van Ieper geeft wat uitleg. "De brand is ontstaan net na sluitingstijd van het bedrijf. De twee vennoten waren aanwezig en hebben zich kunnen redden. Ze zijn erg aangedaan. Er zijn geen gewonden gevallen. Men zal nu wel preventief acht bedrijven evacueren. In sommige bedrijven wordt er in shiften gewerkt. We willen zeker zijn dat er niemand meer aanwezig is. Ik krijg van de brandweer de melding dat het vuur niet overslaat naar andere bedrijven. De rookontwikkeling is ook al gevoelig geminderd. Maar het bedrijf is wel volledig uitgebrand. Preventief vragen we omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.