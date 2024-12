De brandweer van de Hulpverleningszone 1 kwam met meer dan 40 man ter plaatse. Hun bekommernis was vooral dat het vuur niet oversloeg naar andere gebouwen. Jeroen Bonte, Hulpverleningszone 1: "Bij aankomst was de brand al volledig ontwikkeld. Dan sloegen de vlammen al uit het dak en was het alle hens aan denk om de brand zo snel mogelijk neer te slaan."

In de loods staan een vijftiental auto's, ook die van Marnix Vandenbroucke: "Er stonden een paar auto's in, een auto waarmee ik werk, oude wagens ook. Hoe het gebeurd is, weet ik niet. Mijn buren zijn me komen verwittigen. En ik heb nog willen binnengaan, om iets uit te halen, maar ik mocht niet van mijn buur. Misschien was dat wel het slimste."