Een 31-jarige vrouw uit Menen is zaterdagochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Kortrijk. Rond 7 uur botste ze in de Leopold III-laan met haar wagen tegen een geparkeerde auto, waarna haar voertuig over de kop ging en ondersteboven eindigde.
De hulpdiensten bevrijdden haar uit het wrak en brachten haar in ernstige toestand naar het AZ Groeninge. Haar leven is niet in gevaar.
De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht en de straat was tijdelijk afgesloten.
