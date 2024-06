Er is een groot tekort aan personeel in de zorgsector. Sint-Vincentius is dan ook blij een steentje te kunnen bijdragen.

Eveline Breye van Sint-Vincentius Kortrijk:

"Mensen toeleiden in de breedste zin van de zorg, ook bij andere collega's, dat is het doel. Daarnaast is het ook een win voor onze bewoners. Mensen die hier komen testen op hun competenties, kijken in de praktijk wat ze kunnen betekenen voor onze bewoners. Zo wordt er een gevoel gecreëerd van dit is echt mijn ding. Voor onze bewoners betekent dat meer sociaal contact. Dat betekent een samenwerking over de grenzen van onderwijs en assistentiewoningen heen."

Wie slaagt voor de proef, zet een flinke stap richting een job in de zorg.

"Dankzij een assessment kunnen kandidaten ofwel sneller naar de arbeidsmarkt, omdat ze geslaagd zijn in de procedure, en op die manier hun ervaring erkent krijgen, en onmiddellijk aan de slag kunnen. Ofwel krijgen ze vrijstelling in de beroepsopleiding, volgen ze een korter opleidingsprogramma, en kunnen ze zo ook sneller naar de arbeidsmarkt."

Bij cvo MIRAS geven 500 medewerkers opleiding aan 11.000 cursisten.