De cyberaanval trof niet de ziekenhuizen, maar wel de Nederlandse softwareleverancier Chipsoft. Elektronische patiëntendossiers en de zorgplatformen voor huisartsen zijn daarom tijdelijk onbeschikbaar. Op de dagelijkse werking van de ziekenhuizen zou er weinig impact zijn.

"De leverancier schakelde op woensdagavond de publieke servers uit", klonk het bij een woordvoerder van ZAS. "Die maatregel werd uit voorzorg genomen, nadat het bedrijf eerder die dag communiceerde slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Voorlopig wijst alles erop dat de patiëntgegevens veilig zijn."

Patiënten kunnen hun medische verslagen en resultaten raadplegen via een omweg zoals het Vlaams zorgplatform. Afspraken maken kan telefonisch.