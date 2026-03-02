14°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Zorg­por­taal AZ Del­ta Roe­se­la­re onbe­schik­baar na cyber­aan­val op soft­wa­re­be­drijf: Voor­lo­pig zijn pati­ënt­ge­ge­vens veilig”

AZ Delta Roeselare

AZ Delta Roeselare

De zorgportalen van verschillende Vlaamse ziekenhuizen, waaronder AZ Delta in Roeselare, zijn onbeschikbaar na een cyberaanval op een Nederlands softwarebedrijf.

De cyberaanval trof niet de ziekenhuizen, maar wel de Nederlandse softwareleverancier Chipsoft. Elektronische patiëntendossiers en de zorgplatformen voor huisartsen zijn daarom tijdelijk onbeschikbaar. Op de dagelijkse werking van de ziekenhuizen zou er weinig impact zijn.

"De leverancier schakelde op woensdagavond de publieke servers uit", klonk het bij een woordvoerder van ZAS. "Die maatregel werd uit voorzorg genomen, nadat het bedrijf eerder die dag communiceerde slachtoffer te zijn van een cyberaanval. Voorlopig wijst alles erop dat de patiëntgegevens veilig zijn."

Patiënten kunnen hun medische verslagen en resultaten raadplegen via een omweg zoals het Vlaams zorgplatform. Afspraken maken kan telefonisch.

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden