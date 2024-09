Op het veld van Tessa Vandewalle in Houthulst zouden normaal gezien twee hectare ajuinen moeten staan, maar door het natte voorjaar konden die niet geplant worden. Dus koos Tessa voor zonnebloemen. Het is een goed alternatief, ook om onkruid tegen te houden, al zijn er nog voordelen.

"Het is een goed alternatief, want je krijgt een premie van de overheid. Dus het is beter dan dat het niets opbrengt. Het is ook goed voor de biodiversiteit, de bijen en de natuur. Plus, als we het inrijden op het einde van het seizoen, dan is het goed voor de grond", legt Tessa uit.