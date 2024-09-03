De gemeente Zonnebeke eist 30.000 euro van De Lijn, al noemt ze dat bedrag wel symbolisch. "Het is maar een deel van wat de gemeente aan schade heeft geleden. Wij moeten als gemeente duurzaam openbaar vervoer aanbieden maar dat kon sinds de invoering van het nieuwe vervoersplan niet meer.

Maandenlang bleek degelijke dienstverlening onmogelijk," zegt burgemeester Koen Meersseman aan onze redactie. "De aanpassingen nadien gebeurden trouwens vooral door onderaannemers die op die buslijnen rijden."

"Ook belangrijk voor andere gemeenten"

De burgemeester wijst er bijvoorbeeld op dat Zonnebeekse jongeren een fikse korting krijgen als ze een busabonnement aanschaffen, dankzij een overeenkomst tussen de gemeente en De Lijn.



Of de gemeente Zonnebeke haar slag thuis haalt weten we op 16 december, dan spreekt de rechter een vonnis uit. Maar Meersseman vermoedt dat de uitspraak wel belangrijk kan zijn voor andere steden en gemeenten die met dezelfde problemen te kampen hadden.

