‘Sound of the Somme’ vertelt het verhaal van de Canadees-Schotse doedelzakspeler James C. Richardson. Hij stierf op 9 oktober aan de Somme. Zeven jaar geleden begon Alexander Menu het verhaal van Richardson neer te schrijven.

"Het gaat over persoonlijke struggles en dat het belangrijk is om uw kameraden te helpen, en moed in te spelen. Of dat nu gaat over een doedelzak, of jouw persoonlijke issues, na 100 jaar is het nog altijd belangrijk om dat verhaal te kunnen vertellen", vertelt Alexander Menu.