Vorig jaar gingen in heel Vlaanderen 1.400 jobs verloren, waarvan 345 in onze provincie. Vooral in de textielsector was er opnieuw veel jobverlies. Vlaams parlementslid Axel Ronse uit Kortrijk drong er vanmiddag in het Vlaams parlement dan ook op aan om snel het statuut van ontwrichte zone toe te kennen, ook Antwerpen, De Kempen en Limburg zijn dat. Axel Ronse, Vlaams parlementslid (N-VA): “Dat betekent dat als je daar mensen tewerkstelt je gedurende twee jaar een korting krijgt van 25% op de bedrijfsvoorheffing. Dat komt ongeveer neer op een loonkostverlaging van 5 tot 6 procent. Ik heb vernomen dat minister Brouns er voor openstaat om West-Vlaanderen mee aan te melden als ontwrichte zone. Mijn vraag aan de minister is: wanneer kunnen de West-Vlaamse bedrijven genieten van de voorwaarden uit die ontwrichte zone?”

Benjamin Dalle, waarnemend minister van werk en economie: “Vlajo is momenteel bezig met de technische voorbereiding van dit dossier. De Vlaamse regering wenst dan dat de ontwrichte zones uiterlijk eind oktober 2024 kunnen ingaan. Op die manier kunnen we inderdaad die getroffen regio extra ondersteunen in die moeilijke periode.”