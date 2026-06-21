Zwemmen in open water, midden in de Brugse binnenstad, blijft voor veel bezoekers een bijzondere ervaring. Vanaf het water krijgen zwemmers een ander zicht op de stad.

“Dat het in hartje Brugge is en dat je vanaf het water de mooie huisjes kan zien, maakt het bijzonder”, zegt een Nederlandse bezoekster.

Ook Bruggeling Siebe Vandamme is enthousiast. “Het is puur natuurwater. Normaal zie je hier alleen boten varen en nu mag je er ook in. Dat is uniek. Je kan gewoon uit je huis vertrekken, vijf minuten wandelen en hier zwemmen.”