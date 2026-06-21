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Brugge

Zomer­zwem­men in Brug­ge gestart op nieu­we loca­tie aan het Sasplein

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In Brugge is het zomerzwemmen in de binnenstad opnieuw van start gegaan. Niet aan de Coupure, zoals de voorbije jaren, maar aan het Sasplein bij de Langerei. Volgens de stad is de waterkwaliteit daar beter, is de zwemzone groter en is er ook een aanpalende ligweide.

Zwemmen in open water, midden in de Brugse binnenstad, blijft voor veel bezoekers een bijzondere ervaring. Vanaf het water krijgen zwemmers een ander zicht op de stad.

“Dat het in hartje Brugge is en dat je vanaf het water de mooie huisjes kan zien, maakt het bijzonder”, zegt een Nederlandse bezoekster.

Ook Bruggeling Siebe Vandamme is enthousiast. “Het is puur natuurwater. Normaal zie je hier alleen boten varen en nu mag je er ook in. Dat is uniek. Je kan gewoon uit je huis vertrekken, vijf minuten wandelen en hier zwemmen.”

Recreatie en sport

Aan het Sasplein zijn twee aparte zwemzones voorzien. Er is een bewaakte recreatieve zone en een sportieve zone, waar zwemmers baantjes van 50 meter kunnen trekken.

De nieuwe locatie moet ook meer zekerheid bieden dan vorig jaar. Aan de Coupure kon toen maar tien dagen gezwommen worden door problemen met de waterkwaliteit.

Openzwemzone Brugge 2

Damse vaart

De stad blijft de waterkwaliteit nauw opvolgen. In de Damse Vaart zijn blauwalgen vastgesteld, waardoor daar voorlopig niet gezwommen mag worden. De geplande zwemwedstrijd gaat daardoor niet door.

“In de Damse Vaart hebben we blauwalgen vastgesteld, dus de zwemwedstrijd van morgen gaat niet door”

Olivier Strubbe, Schepen van Sport

Toezicht

De zwemzone wordt dagelijks bewaakt. Er zijn telkens drie jobstudenten aanwezig: twee redders en één toezichter. Zij houden vooral de recreatieve speelzone nauwlettend in de gaten.

De stad investeerde ook in nieuwe mobiele pontons. Die zijn flexibel inzetbaar en goedkoper dan de houten inrichting van vorig jaar.

Het zomerzwemmen aan het Sasplein blijft open tot eind augustus.

Axel Ballekens

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