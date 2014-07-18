27°C
Nieuws

Zomers offen­sief voor herfst zijn intre­de doet

Markt veurne

Veel zon vandaag, tot 27 graden en een zuidelijke wind. Van een nazomer kunnen we niet spreken, want het is nog enkele dagen effectief zomer. Veel mensen genieten vandaag van het mooie weer. 

Het voelt vandaag alsof het al enkele weken herfst is geweest, en het nu plots weer zomer lijkt. De terrasjes lopen vol, zoals op de markt van Veurne. En de elektrische fietsen bollen ettelijke kilometertjes af. Het is zelfs druk in de strandbars aan de kust, onder meer in Koksijde.

Koksijde

Wie wil genieten van het mooie weer, moet dat wel vandaag doen. Morgen zijn er meer wolken en krijgen we buien over ons heen, met zelfs kans op onweer. Vanaf zondag wordt het koeler en wisselvallig met nu en dan een bui. We halen dan nog maar 17 graden, 10 graden minder dan vandaag.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Zomerweer

