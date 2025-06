Westtoer organiseert daarvoor twee acties. Zo wordt er een creatieve campagne uitgerold aan de hand van een video om strandgangers te sensibiliseren rond veilig zwemmen en verloren gelopen kinderen.

Daarnaast organiseert Westtoer ook een ludieke actie in elke kustgemeente. Het straattheaterduo Kartje Kilo zal tijdens de zomer op elke zeedijk te zien zijn. Met humor maken ze voorbijgangers bewust van het belang om hun afval mee te nemen en zo de stranden proper te houden.

"Door in te zetten op duidelijke en meertalige boodschappen maken we strandbezoekers bewust van risico's zoals verloren gelopen kinderen, onveilig zwemgedrag en zwerfvuil. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de kustreddingsdiensten in een veilige en goed geïnformeerde omgeving kunnen opereren. Een voorbereid publiek is een veilig publiek", zegt Kelly Detavernier, gedeputeerde voor Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven.