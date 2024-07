Terwijl de zomerbars aan de kust smeken voor goed weer, horen we niets dan lof bij Chris Baert, uitbater van zomerbar Verano in Waregem. Hij heeft er tot nu toe al een heel goede zomer opzitten. "Het is hier heel druk. Mensen zijn het slechte weer beu en komen toch gewoon buiten. Ook het zwembad slaat aan."

Het is eigenlijk het beste seizoen dat wij ooit gehad hebben. Het is ook nog maar drie jaar dat we dit doen, hier naast Waregem Expo. Maar we hebben vooral geïnvesteerd in heel veel evenementen, en dat heeft toch

wel bijgedragen, ondanks het slechtere weer, dat er toch wel heel veel volk de weg naar Waregem gevonden heeft.