Bij surfers valt dit regenweer dan weer helemaal in de smaak. Ideale omstandigheden, zeggen ze. Christoph Poignie, zaakvoerder O'Neill Beachclub: “Het is een beetje typerend aan België: als we slecht weer hebben, hebben we goeie golven of kunnen we goeie golven hebben, is er ook vaak wind of voldoende wind om te kitesurfen en te windsurfen. Dus voor ons is dat eigenlijk geen slecht weer.”