De werken kunnen ten vroegste eind 2025 starten en zullen ruim 2 jaar duren. De planning wordt afgestemd met andere infrastructuurwerken in Brugge.

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Als Vlaams parlementslid heb ik de minister diverse vragen gesteld over de Krakelebrug, die erg belangrijk is voor de inwoners van de binnenstad, de bedrijventerreinen en het havengebied. Er is veel werk verricht en gelukkig is nu de start in zicht. Bovendien kunnen we hiermee ook de fietsveiligheid garanderen.”