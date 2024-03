Momenteel trekt Vlaanderen jaarlijks 105.000 euro uit voor de huur van de tijdelijke Kruispoortbrug. De brug is in gebruik sinds 2018 en is vergund tot 2028. De startnota voor een definitieve brug had vorig jaar al klaar moeten zijn, dat zal nu wellicht pas komende zomer zijn. Maar ook dat zal even duren. “Ook in dit dossier moet er spoed worden gezet om een definitieve Kruispoortbrug te realiseren," zegt De Vreese.

"We moeten absoluut vermijden dat dit project verdere vertraging oploopt, al dan niet wegens beroepsprocedures zoals bij de Steenbruggebrug."